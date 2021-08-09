Прогноз погоды в Крыму на понедельник 9 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 9 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных, центральных районах и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 78 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 74 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 79 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 78 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 31, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 77 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью около 19 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 28 градусов тепла. По городам: в Алуште - 27, в Евпатории - 26, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 28, в Николаевке - 26, в Севастополе - 25, в Судаке - 28, на Тарханкуте - 26, в Феодосии - 28, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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