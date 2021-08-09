Подростки избили 12-летнего мальчика на Симферопольском водохранилище

Серьезными последствиями могла обернуться драка на Симферопольском водохранилище в которой группа подростков 16-17 лет избила 12-летнего мальчика, вместе с братьями выгуливавшего собаку.

Об этом сообщил отец пострадавшего мальчика Андрей.

По словам мужчины, в пятницу его сын и два его двоюродных брата пошли выгуливать собаку на Симферопольское водохранилище. Там они нарвались на компанию подростков постарше, которые и стали инициаторами конфликта.

«Они показали детям нож и сказали отдать собаку, мол, что хотят ее зарезать. Дети, конечно, спрятали ее за себя», - пояснил отец.

Когда начали угрожать уже детям, сын Андрея, по словам отца, «вызвал огонь на себя», защищая братьев. Его начали жестоко избивать всей толпой.

«Они его били, до крови: ногами, по спине, по голове, по лицу… Ну, понимаете: на убой. Вроде даже палкой какой-то били, как сын говорил. Во всяком случае, у него на голове до сих пор шишки большие. Есть видео короткое – это уже было в конце, как он сказал. Его просто подходили и добивали, ногами по лицу – там видно… Потом после какого-то удара у него потемнело в глазах – и потом он уже ничего не видел и не слышал, - рассказал мужчина. – Он сутки не разговаривал: врачи сказали, травматический шок. Потом потихоньку стал какие-то звуки издавать».

Хулиганов спугнули звонком братья избитого мальчика: один из них позвонил матери, она – Андрею, а мужчина уже вызвал полицию.

«Туда приехало очень много машин, потом «скорая» подъехала, увезла сына в больницу. Его проверили, взяли какие-то анализы… Потом отпустили домой, - вспомнил отец. – Одного из них взяли. Нам сказали, что мой звонок в полицию был зафиксирован, по нему и ведется расследование, дело только началось. На сегодняшний день все их личности установлены. Какие ведутся с ними работы, не знаю, но надеюсь, все будет справедливо. Будет неправильно, если им просто скажут «ай-яй-яй, так нельзя». Потому что там могли убить».

Информацию о происшествии подтвердили в правоохранительных органах. По информации Управления МВД по Симферополю, зафиксирован факт избиения несколькими подростками несовершеннолетнего 2009 года рождения.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают лиц, причастных к совершению противоправной деятельности. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», - сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Балаклаве полицейский мотоцикл сбил 6-летнюю девочку. Шестилетняя девочка получила травмы в аварии с участием служебного мотоцикла полиции в Балаклаве, севастопольская прокуратура взяла дело на контроль.

В Симферополе разбушевавшаяся стихия повалила деревья. Коммунальные службы в Симферополе ликвидируют последствия непогоды.

На горе Сокол в Крыму потерялись два туриста. Поисковую операцию провели накануне вечером спасатели в Судаке, сообщили в республиканском главке МЧС.

У памятника затопленным кораблям в Севастополе шторм смыл в море девушку и подростка. Два человека – девушка и девочка-подросток – чуть не стали жертвами шторма, который разыгрался у берегов Севастополя в минувшие выходные.