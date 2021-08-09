Новый коронавирусный антирекорд в Севастополе

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За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 215 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем суточной заболеваемости COVID-19 в городе.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Выздоровело за сутки 93 человека, скончались шестеро пациентов.

За весь период пандемии в Севастополе выявлено 22 482 случая коронавируса. Выздоровело 19 346 человек, умерло 908 пациентов.

Ранее сообщалось, что Севастополь вошел в первую тройку регионов России по приросту новых случаев коронавируса. Череда антирекордов по суточной заболеваемости COVID-19 с незначительными перерывами продолжается в городе со второй половины июля.

Как передает телеканал RT, за сутки в России зафиксировано 22 160 случаев коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID в Севастополе: стабильно много. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 207 случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Сезон смертей. Как коронавирус забирает крымчан. В Крыму растет смертность от коронавируса, заявляют местные власти. Только за последнюю неделю болезнь, по их данным, унесла около сотни жизней, а всего с начала пандемии – 1,6 тысячи.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.

Третья волна COVID оказалась очень агрессивной. Коронавирус распространяется сейчас агрессивнее прежнего, поскольку меняется штамм.