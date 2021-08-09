Власть
Нежилое жилье: чиновница в Крыму ответит за аварийный дом для сироты
В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении первого замглавы администрации Советского района, обвиняемой в превышении должностных полномочий при покупке и предоставлении квартиры для девушки-сироты.
Об этом сообщает пресс-служба крымского управления СК.
По данным следствия, летом 2017 года администрация Советского района заключила муниципальный контракт со строительной фирмой на приобретение жилого помещения для девушки-сироты. Стоимость частного дома, расположенного в селе Краснофлотское, составила чуть более 1,2 млн рублей. Далее в декабре 2019 года домовладение предоставили 26-летней девушке, оставшейся без попечения родителей.
Однако дом оказался непригодным для жизни. Так, штукатурка стен и потолков практически везде осыпалась, оконные рамы сгнили, в стенах зияли многочисленные трещины, полы деформированы, а про косметический или капитальный ремонты здесь не слышали годами. Кроме того, в доме отсутствовало водообеспечение и канализирование.
«По заключению экспертов, помещение не соответствовало санэпидтребованиям, предъявляемым к жилым помещениям, - рассказали в СК. - Установлено, что при приобретении и передаче сироте указанного жилья первый замглавы администрации Советского района не приняла соответствующих действий для его проверки на предмет соответствия требованиям норм и законодательства».
В феврале текущего года по ходатайству следствия чиновницу временно отстранили от занимаемой должности. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.
Параллельно продолжается расследование уголовного дела в отношении еще одного должностного лица администрации Советского района - заместитель главы администрации подозревается в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).
«Установлено, что согласно постановлению должностного лица данный дом был включен в состав муниципальной казны без каких-либо проверок на пригодность проживания в нем. По инициативе руководителя Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева с привлечением специалистов в настоящее время организованы мероприятия по восстановлению ее нарушенных жилищных прав», - подытожили в СК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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