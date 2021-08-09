Надежда Бабкина рассказала правду об отдыхе в Крыму

фото © Надежда Бабкина/Вконтакте

Народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина в этом году решила провести свой отпуск в Крыму.

Как пишет КП-Крым, отдых на полуострове певица себе устраивает не в первый раз. В прошлом году по настоянию врачей Бабкина посетила республику, чтобы восстановиться после тяжело перенесенного коронавируса.

— Отпуск прошел замечательно! В Крыму я не впервые. Бывала там, конечно же, во времена Советского Союза, затем в другие переходные моменты… В прошлом году отправилась в Крым по настоянию врачей-реабилитологов. Ни для кого не секрет, что воздух крымского побережья лечебный и благотворно влияет на поврежденные легкие, – цитирует СМИ актрису.

Она рассказала, что восстановительные процедуры проходила в санаторно-курортном комплексе. По ее словам, пансионат находится на роскошной территории, которая ведет прямо к морю.

— Только представьте себе, какая красота вокруг: море, сосны, небо синее, горы… Как не вернуться сюда! Поэтому отпуск в этом году я по привычке провела в этом замечательном месте. Конечно, сидеть безвылазно в санатории было бы скучно. Я себе устраивала поездки по местам боевой славы, – приводит издание слова Бабкиной.Конечно, певица посетила и один из главных культурно-исторических объектов Крыма – драматический театр имени А. П. Чехова. Именно с него началась история ансамбля «Русская песня».

— Здесь произошло одно из наших первых выступлений, которое увидел гастролировавший в Крыму великий Махмуд Эсамбаев. После концерта он сказал, взяв меня за плечо: «У тебя большое будущее». Так и случилось. В этом году ансамблю «Русская песня» исполняется 45 лет. Очень символично – оказаться там, с чего все начиналось, – цитирует СМИ Бабакину.

По ее словам, многое сегодня, конечно, изменилось: нет того простора, какой был 45 лет назад, повырастали громадные деревья, многие территории застроены. Однако воспоминания о волнениях перед первыми выступлениями нахлынули на артистку, когда она оказалась рядом с театром.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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