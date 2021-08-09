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Общество

Над Крымом прольется звездный дождь

15:41 понедельник, 9 августа 2021
Над Крымом прольется звездный дождь

фото © pixabay.com

В августе над Крымом можно будет наблюдать за потоком Персеиды.

О том, как к этому подготовиться, рассказал руководитель московского астрономического клуба, научный руководитель астрономических программ «Астрономия в Крыму» Андрей Остапенко.

Метеорный поток Персеиды длится порядка трех недель и достигнет своего максимума в ночи с 10 на 11 и с 11 на 12 августа.

«В эти две ночи, в зависимости от удачи и выбранного места, можно увидеть до 100 метеоров в час», — рассказал Андрей Остапенко.

Наблюдать за звездопадом необходимо подальше от городской засветки. Лучше всего для этого подойдет местность с открытым горизонтом, например, «темное» и дикое побережье Крыма. А вот гаджеты и фонарики лучше не включать, чтобы дать глазам привыкнуть к режиму полной темноты, советует наш собеседник.

Следует также учесть, отметил астроном, что метеоров становится больше под утро.

«Еще одно важное и интересное наблюдение — Персеиды летают парами. Поэтому если увидите один яркий метеор, то есть вероятность, что где-то рядом пролетит второй», — заключил ученый.

В тексте использованы материалы: Форпост

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