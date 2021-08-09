Над Крымом «объединились» циклон и каспийская депрессия: чего ждать

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Обрушившаяся на Крым непогода стала следствием «объединения» циклона и каспийской депрессии.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Циклон, который должен был покинуть Черноморский бассейн, застопорился, объединился с каспийской депрессией и сейчас два этих вихря начинают саморегенерацию и превращаются в активную циклоническую депрессию с центром в районе Крымского полуострова. Крым окажется под высотным циклоном, который будет крутиться над ним, как волчок. Ожидается, что вместо аномальной жары, всю неделю будет теплая и довольно дождливая погода с экстремальными осадками в конце недели», - отметил специалист.

По его словам, конец недели может оказаться очень сложным для жителей востока Крыма.

«Предварительно, аэросиноптическая ситуация напоминает то, что происходило в конце июня – начале июля. Очень похоже. Но более точно мы сможем сказать где-то за сутки. А отсюда вырисовывается тревожный погодный сценарий», - говорит специалист.

По его словам, вся предстоящая неделя будет ненастной, каждый день ливневые дожди с грозами. Средние температуры будут колебаться в Симферополе до 27 градусов. Если первые три дня дожди будут носить умеренный, но интенсивный характер, то ближе к выходным восточная часть полуострова может оказаться в зоне экстремальных осадков.

Накопление дождевой воды будет стремительно нарастать с пятницы до воскресенья, когда общее количество осадков будет зашкаливать: на Керчь за пять дней может обрушиться 290 миллиметров осадков при месячной норме 44, Заветное – 203, Вулкановка 248, Ленино – 252, Феодосия – 161, Судак – 67, Симферополь – 65, Ялта – 23.

«Такому накоплению воды некуда будет деваться и как бы не вышли реки из берегов», - предостерег Евгений Тишковец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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