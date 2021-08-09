Происшествия
На горе Сокол в Крыму потерялись два туриста
Поисковую операцию провели накануне вечером спасатели в Судаке, сообщили в республиканском главке МЧС.
Двое туристов - женщина с несовершеннолетним ребенком отправились гулять в район горы Сокол и заблудились. Самостоятельно найти дорогу назад они не смогли, к тому же в ущелье Шайтан-Дере оказались на опасном участке с сыпучим грунтом, и обратились за помощью к спасателям.
«По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавших и вывели их в безопасное место. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. Всего в операции от МЧС России и аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» были задействованы 7 человек и две единицы техники», - отметили в МЧС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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