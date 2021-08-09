Власть
Лукашенко не собирается признавать Крым российским
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, «когда Минск признает Крым частью Российской Федерации».
«Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», – заявил Лукашенко в ходе «большого разговора» с журналистами и представителями общественности в Минске.
По словам президента республики, в плане Крыма и других вопросов у него «развязаны руки из-за недружественных действий Украины».
«Украина вон, видите, что творит? У меня руки развязаны – и Крым и все остальное. Они взвыли: «Лукашенко полетит в Крым». Так вы ж закрыли пространство! Я через Украину не могу полететь. Безумцы», – сказал Лукашенко.
Белоруссия официально не признала Крым российским регионом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это не осложняет отношения Москвы и Минска. Песков также отрицательно ответил на вопрос, возвращаются ли лидеры двух стран к теме Крыма в ходе диалога. Он заявил, что Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что принимая решение о возможности прямого авиасообщения с Крымом, Минск будет учитывать экономическую составляющую, а также вероятность возможных санкций, которые могут быть применены по отношению к Белоруссии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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