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Власть

Лукашенко не собирается признавать Крым российским

12:23 понедельник, 9 августа 2021
Лукашенко не собирается признавать Крым российским

фото © ria.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, «когда Минск признает Крым частью Российской Федерации».

«Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет»,  – заявил Лукашенко в ходе «большого разговора» с журналистами и представителями общественности в Минске.  

По словам президента республики, в плане Крыма и других вопросов у него «развязаны руки из-за недружественных действий Украины».

«Украина вон, видите, что творит? У меня руки развязаны – и Крым и все остальное. Они взвыли: «Лукашенко полетит в Крым». Так вы ж закрыли пространство! Я через Украину не могу полететь. Безумцы», – сказал Лукашенко.

Белоруссия официально не признала Крым российским регионом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это не осложняет отношения Москвы и Минска. Песков также отрицательно ответил на вопрос, возвращаются ли лидеры двух стран к теме Крыма в ходе диалога. Он заявил, что Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что принимая решение о возможности прямого авиасообщения с Крымом, Минск будет учитывать экономическую составляющую, а также вероятность возможных санкций, которые могут быть применены по отношению к Белоруссии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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