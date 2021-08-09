Каждый день происшествие: МЧС рассказали о пострадавших в горах Крыма

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Три человека за последние три дня не смогли самостоятельно спуститься с гор Крыма. Причина – или плохое самочувствие из-за перегрева и солнечного удара, или травмы.

На помощь во все трех случаях пришли спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Днем в пятницу дежурный получил сообщение о том, что женщине-туристке стало плохо во время подъема в пещерный город Чуфут-Кале. Прибывшая на место происшествия команда спасателей оказала доврачебную помощь и на носилках эвакуировала пострадавшую к карете «скорой помощи».

В субботу во второй половине дня аналогичная ситуация произошла в поселке Новый Свет на тропе Голицына, где стало плохо гулявшему мужчине. К нему на помощь выдвинулась дежурная группа Судакского аварийно-спасательного отряда.

«По прибытии было установлено, что на второй смотровой площадке мужчина получил солнечный удар. Пострадавший с помощью носилок доставлен к автомобилю скорой медицинской помощи», - отметили в пресс-службе ведомства.

Утром в воскресенье по новому происшествию пришлось работать ялтинским спасателям: в дежурную службу сообщили, что на Таракташской тропе молодой человек получил травму ноги и не может двигаться дальше самостоятельно.

«По прибытии с пострадавшим была установлена телефонная и голосовая связь. Спустившись к туристам, спасатели оказали пострадавшему первую помощь и с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали его в безопасное место. Жителя Симферополя доставили в травмпункт», - сообщили в региональном МЧС..

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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