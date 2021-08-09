Какой сегодня праздник 9 августа

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Сегодня, 9 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День святого великомученика Пантелеймона, покровителя всех врачей и целителя больных

9 августа православной христианской церковью отмечается день памяти одного из самых почитаемых святых – целителя Пантелеймона. Почитание святого Пантелеймона в православной церкви известно уже с двенадцатого века, когда князь Изяслав разместил изображение целителя-мученика на своем боевом шлеме.

Одна из самых известных и почитаемых святынь христианского мира, кровь святого великомученика Пантелеймона, хранится в монастыре Воплощения Господня в Мадриде. В течение всего года кровь пребывает в твердом состоянии, и только в день памяти мученической кончины святого Пантелеймона 9 августа ( 27 июля по Григорианскому календарю), без всякого вмешательства человека, она принимает жидкое состояние. Так происходит каждый года с момента, когда пузырек с кровью святого Пантелеймона был принесен в монастырь в 1616 году. Это чудо не повторялось во время Первой мировой войны и в год начала гражданской войны в Испании, в 1936-м.

Святой великомученик Пантелеймон Целитель изображается на православных иконах молодым юношей в одежде, которая являлась традиционной для изображения целителей — хитоне с золотыми нарукавниками, рубашке с золотым оплечьем и плаще, собранном на груди. На левом плече узкая белая лента, подобная диаконскому орарю. В правой руке мученический крест, в левой — коробочка для лекарств, по форме напоминающие чудотворные реликвии. При изображений страданий святого Пантелеимона Ерминия Дионисия Фурноаграфиота указывает: «был привязан к цветущей маслине и обезглавлен. Из шеи его вместо крови текло молоко».

День книголюбов (Book Lovers Day)

Фото boroda.online

Многие праздники, рождаясь в какой-либо стране и имея статус национальных, со временем становились международными (пусть и неофициальный), благодаря тому, что популярность их распространялась за пределы государства.

Так произошло и с Национальным Днем книголюбов США. Появившийся в Америке, праздник практически сразу приобрел поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днем книголюбов (Book Lovers Day). Отмечается он ежегодно 9 августа.

Стоит отметить, что любовь к чтению, по-разному культивируемая, но хранимая в традициях различных народов, породила несколько праздников международного статуса, посвященных книге, как уникальному культурному феномену.

Кочанный день

В этот день отмечается память святого Пантелеимона, почитаемого в лике великомученика. Пантолеон (такое имя он носил до крещения) родился в 3 веке в Никомедии, в семье знатного язычника. В юности отец отправил его на обучение к знаменитому врачу Евфросину, и вскоре Пантолеон сам стал известным лекарем.

Также сегодня, 9 августа, отмечают такие праздники:

- День победы русского флота над шведами у мыса Гангут

- День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки

- Международный день коренных народов мира (International Day of the World's Indigenous Peoples)

- День национальных героев в Зимбабве

- День воздушных поцелуев

- День объятий в Японии

- Женский день в ЮАР

- День рисового пудинга (National Rice Pudding Day) в США

- День независимости Сингапура

- День защиты леса от пожара, День «дымняшки» (Smokey Bear Day) в США

- День польки (National Polka Day) в США

- День миротворцев в Канаде

- День Конституции в Ангильи

Сегодня именины празднуют: Наум, Николай, Климент, Пантелеймон, Савва, Мануил, Герман, Иосаф, Амур, Ангеляр, Анфиса, Горазд, Христодул.

Что происходило 9 августа в прошлые годы

1803 - изобретатель Роберт Фултон демонстрирует пароход.

1814 - продолжение колонизации Америки: коренное население индейцы вынуждены уступить половину Алабамы и часть Джорджии белым колонистам.

1842 - англичане и американцы заключили договор о демаркации границы между Канадой и США, данное событие вошло в историю как Договор Вебстера - Ашбертона.

1848 - на Буковине (историческая область в Восточной Европе) было отменено крепостное право.

1905 - между Российской империей и Японией в Портсмуте при посредничестве президента США Теодора Рузвельта начались мирные переговоры, которые завершились подписанием Портсмутского мирного договора (итоги: Россия признавала Корею сферой японского влияния, уступала Японии юг Сахалина).

1945 - после Хиросимы американцы сбросили атомную бомбу («Толстяк») на Нагасаки (Япония), в результате погибло 74 тысячи человек.

1965 - Сингапур (расположен на островах в Юго-Восточной Азии) отделился от Малайзии и получил независимость.

1969 - американская актриса Шерон Тейт на восьмом с половиной месяце беременности была зверски убита членами религиозный секты Чарльза Мэнсона.

1991 - Российская Федерация признана правопреемницей СССР (тоесть Россия взяла на себя все долги и обязательства СССР, но также приобрела к примеру всю заграничную собственность).

1999 - премьер-министр РФ Сергей Степашин был отправлен в отставку, на его должность назначен молодой никому пока неизвестный политик, КГБшник «со стажем» Владимир Путин.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 августа. Какие праздники будут завтра?

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