Идея перехватывающих парковок в Севастополе будет реанимирована

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Окончательно определиться с концепцией парковок в Севастополе, особенно в центре города-героя, получится только после утверждения генерального плана Севастополя.

Об этом сообщил директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено.«Не раньше того, как будет утвержден Генплан. Где будет оценено все парковочное пространство города, будет сформирован транспортный каркас, понятны транспортные потоки, направления миграции людей», – подчеркнул Павел Иено.

Глава городского транспорта отметил, что количество транспорта, которое сегодня движется по уличной дорожной сети, невозможно разместить как в центре города, так и в Балаклаве – наиболее ярком примере остроты транспортной проблемы.

«Машину поставить и заехать в принципе невозможно. Единственный способ как-то поменять ситуацию – это перехватывающая парковка», – обозначил позицию правительства Иено.

По замыслу департамента транспорта, в периметре Балаклавы должна быть перехватывающая парковка, с ходящими с периодичностью не реже 5 минут шаттлами. Павел Иено сообщил, что перехватывающая парковка должна быть многофункциональным центром, где кроме парковки будет заправка, туалет и масса других объектов.

«Мы работаем над этой площадкой и тем, как это будет работать», – подчеркнул Павел Иено.

До той поры, когда проект парковочного МФЦ обретет конкретику, планируется развивать направление перехватывающих парковок – к уже имеющейся на улице Крестовского, где раньше был кирпичный завод.

Аналогичную концепцию перехватывающих парковок планируется реализовать и в центре Севастополя. Директор департамента транспорта признал, что это дело требует особого внимания.

«Вопрос требует очень детальной проработки. Если принимать такое решение, то оно должно быть выверено четко, до миллиметра и до секунды. Должно быть четкое понимание работы общественного транспорта, должны четко работать выделенные линии, где оставить машину, как добраться. Это комплексное решение, которое требует обсуждения с общественностью», - подчеркнул Павел Иено.

Стремление к четкой работе дорожно-транспортного механизма при очередной реформе не может не радовать. Напомним, прежние опыты – реформа с упразднением сверхпопулярного 120-го маршрута, обустройством «бесшовной» пересадки на 5-м километре и компенсация наземным транспортом перекрытого рейда – дали, мягко говоря, не самые вдохновляющие результаты. Кроме того, пришлось отменять принятое решение о закрытии автостанции «Инкерман».

В тексте использованы материалы: Форпост

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