Аксенов подписал указ об отставке главы минприроды Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении с поста министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева.

Документ опубликован на сайте правительства республики.

«Принять отставку Нараева Геннадия Павловича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – главного государственного инспектора Республики Крым согласно поданному заявлению», – сказано в указе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Нараев подал в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. 23 июля депутаты Госсовета республики согласовали отставку.

Пост главы минприроды Крыма Нараев занимал с 2014 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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