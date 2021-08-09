Власть
Аксенов подписал указ об отставке главы минприроды Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении с поста министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева.
Документ опубликован на сайте правительства республики.
«Принять отставку Нараева Геннадия Павловича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – главного государственного инспектора Республики Крым согласно поданному заявлению», – сказано в указе.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Нараев подал в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. 23 июля депутаты Госсовета республики согласовали отставку.
Пост главы минприроды Крыма Нараев занимал с 2014 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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