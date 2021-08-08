В Севастополе запустят беспилотники для изучения обвалов

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Обвалоопасные участки побережья Севастополя обследуют беспилотные авиационные системы МЧС России.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского главка.

В каждом рейде участвуют до трех беспилотников. Их задача - выявить опасные обрывы и зафиксировать все данные о них.

«Выполняя облет местности вдоль береговой линии, аппараты типа Phantom и Inspire фиксируют особенности рельефа, производят фото- и видеофиксацию обрывистых склонов, подверженных выраженной эрозии», - рассказали в МЧС.

Особое внимание спасатели уделяют берегам на территории Качи, ведь многие из них, по словам специалистов, небезопасны для пребывания людей. Слоистая почва этой местности – песок и глина – сама по себе довольно рыхлая, вдобавок берег размывают осадки и подземные воды.

Так, этим летом в районе села Орловка с высоты шести метров сошел массив земли протяженностью около 30 метров. К счастью, не пострадали ни люди, ни строения.

Однако есть и печальные примеры: летом 2018 года в районе мыса Толстый обрушившийся грунт увлек за собой постройки. А в 2005-м оползень накрыл пляж с отдыхающими, под завалом оказались 15 граждан, один из которых погиб. Поэтому сейчас, подчеркивают спасатели, особенно важно собрать данные о состоянии обвалоопасных берегов и направить их в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Севастополя для анализа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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