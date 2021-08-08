В Крыму пообещали до конца года высадить 278,7 га лесов

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В 2021 году планируют высадить леса на площади 278,7 га на территории Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Судакского, Старокрымского и Евпаторийского лесничеств.

Об этом сообщили в Минприроды РК.

Основной объем работ запланирован на четвертый квартал 2021 года.Высадка лесных культур проводится районированным посадочным материалом, выращенным в лесных питомниках подведомственных Минприроды Крыма учреждений, на специально подготовленных площадях в соответствии с проектами лесовосстановления и лесоразведения.

На сегодняшний день в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» осуществляется выращивание 2 248 601 штук такого посадочного материала, как гледичия трехколючковая, дуб скальный, черешчатый, сосна крымская, лох узколистый, клен, ясень.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Севастополе введен чрезвычайный класс пожароопасности. В Севастополе объявлен пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности, в связи с чем посещение лесов туристами временно ограничено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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В Ялтинском заповеднике подсчитали ущерб от недавнего паводка. По самым скромным подсчетам на восстановление Ялтинского горно-лесного заповедника после недавнего паводка нужно около 7,5 млн рублей.

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