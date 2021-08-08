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Происшествия

В Крыму нашли повешенными двух крымских татар

20:22 воскресенье, 8 августа 2021
В Крыму нашли повешенными двух крымских татар

фото © Новости Крыма

На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.

В Крыму нашли мертвым 19-летнего крымского татарина Османа Аджиосманова, пропавшего 2 июня в селе Зуя Белогорского (Карасубазарского) района. Об этом сообщает крымскотатарская газета Авдет со ссылкой на поисковую группу Лиза Алерт в воскресенье, 8 августа.

«Осман Аджиосманов, который находился больше месяца в розыске, найден мертвым», - сказано в сообщении.

По предварительным данным, парня нашли повешенным в лесополосе.

Отметим, что 6 августа нашли тело 23-летнего Айдера Джемалядинова, пропавшего 26 июля. Парня нашли повешенным в Симферопольском (Акмесджитском) районе полуострова.

Напомним, что ранее в Крыму крымского татарина приговорили к восьми месяцам ограничения свободы. Ильвера Аметова осудили за «незаконное приобретение и хранение оружия».

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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