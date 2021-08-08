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Власть

В администрации Симферополя показали, как сейчас выглядит центральная площадь

10:27 воскресенье, 8 августа 2021
Симферополь

В крымской столице продолжается реконструкция площади им. Ленина.

Напомним, работы обещают завершить уже в сентябре.

В администрации Симферополя показали, как сейчас продвигаются работы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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