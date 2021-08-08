Власть
В администрации Симферополя показали, как сейчас выглядит центральная площадь
В крымской столице продолжается реконструкция площади им. Ленина.
Напомним, работы обещают завершить уже в сентябре.
В администрации Симферополя показали, как сейчас продвигаются работы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Обновленный фонтан на центральной площади Ялты запустят ко Дню города.
Крымские спасатели завершили расчистку Косьмо-Дамиановского монастыря. Спасатели завершили работы по расчистке затопленного Косьмо-Дамиановского монастыря на территории Крымского заповедника.
В Ялте из 800 билбордов останется только 103. В Ялте почти в восемь раз сократили количество рекламных конструкций.
Водохранилища Крыма пополнились на 1,8 млн кубометров воды за месяц. Объем запасов крымских водохранилищ на начало августа составил 132,4 млн куб. метров воды, что на 1,89 млн кубометров больше, чем месяцем ранее.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.
Третья волна COVID оказалась очень агрессивной
Коронавирус распространяется сейчас агрессивнее прежнего, поскольку меняется штамм.
Очередное испытание: какую погоду ждать в Крыму на следующей неделе
Жаркая погода прогнозируется в Крыму на следующей неделе, среднесуточная температура воздуха будет на 5-6 градусов выше многолетней климатической нормы августа.
В Крыму на «Тавриде» погиб водитель микроавтобуса, шесть машин разбито
Две аварии подряд произошли несколько часов назад на трассе «Таврида» на участке в Бахчисарайском районе.
5 августа
Миллионы россиян стали невыездными
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Отдыхающие в Крыму массово жалуются на укусы мошки-гнусафото
5 августа
Крымские спасатели завершили расчистку Косьмо-Дамиановского монастыря
Спасатели завершили работы по расчистке затопленного Косьмо-Дамиановского монастыря на территории Крымского заповедника.