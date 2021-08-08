В администрации Симферополя показали, как сейчас выглядит центральная площадь

В крымской столице продолжается реконструкция площади им. Ленина.

Напомним, работы обещают завершить уже в сентябре.

В администрации Симферополя показали, как сейчас продвигаются работы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Ялте из 800 билбордов останется только 103. В Ялте почти в восемь раз сократили количество рекламных конструкций.

Водохранилища Крыма пополнились на 1,8 млн кубометров воды за месяц. Объем запасов крымских водохранилищ на начало августа составил 132,4 млн куб. метров воды, что на 1,89 млн кубометров больше, чем месяцем ранее.