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Цены на жилье в новостройках выросли в Крыму за квартал на 8 процентов

13:40 воскресенье, 8 августа 2021
Цены на жилье в новостройках выросли в Крыму за квартал на 8 процентов

фото © krymnovostroyka.ru

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новых квартирах выросла в Крыму во втором квартале текущего года на 8,2%.

Об этом сообщили в Крымстате.

«По итогам статистического наблюдения за уровнем и динамикой цен на рынке жилья, во втором квартале 2021 года средняя цена квадратного метра новых квартир в Республике Крым выросла по сравнению с первым кварталом 2021 года на 8,2%, в Севастополе – на 4% и составила соответственно 80,1 тыс рублей и 90,1 тыс рублей», – говорится в сообщении.

В Крымстате отметили, что выросла цена квадратного метра и на вторичном рынке. В Республике Крым она повысились на 4,5%, а в Севастополе на 3,3%. На конец квартала средняя цена квадратного метра в таком жилье составила соответственно 75,4 тыс рублей и 89,7 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость первичного жилья в России за первое полугодие текущего года выросла на 12-17%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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