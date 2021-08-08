Жилплощадь
Цены на жилье в новостройках выросли в Крыму за квартал на 8 процентов
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Средняя стоимость квадратного метра жилья в новых квартирах выросла в Крыму во втором квартале текущего года на 8,2%.
Об этом сообщили в Крымстате.
«По итогам статистического наблюдения за уровнем и динамикой цен на рынке жилья, во втором квартале 2021 года средняя цена квадратного метра новых квартир в Республике Крым выросла по сравнению с первым кварталом 2021 года на 8,2%, в Севастополе – на 4% и составила соответственно 80,1 тыс рублей и 90,1 тыс рублей», – говорится в сообщении.
В Крымстате отметили, что выросла цена квадратного метра и на вторичном рынке. В Республике Крым она повысились на 4,5%, а в Севастополе на 3,3%. На конец квартала средняя цена квадратного метра в таком жилье составила соответственно 75,4 тыс рублей и 89,7 тыс рублей.
Ранее сообщалось, что стоимость первичного жилья в России за первое полугодие текущего года выросла на 12-17%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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