Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым установил новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19 ● Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины ● Пугающая статистика: в Севастополе новый антирекорд по COVID-19 ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Резкий скачок заболеваемости: новый COVID-антирекорд в Севастополе
Третья волна COVID оказалась очень агрессивной
фото © pixabay.com
Коронавирус распространяется сейчас агрессивнее прежнего, поскольку меняется штамм.
Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он назвал развитие эпидемиологической ситуации третьей волной.
«Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — цитирует Мурашко РИА Новости.
Министр добавил, что при заражении дельта-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 сокращается инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений. По его словам, в этом случает такое происходит уже на пятые сутки после начала заболевания.
Вместе с тем в Роспотребнадзоре ранее заявили, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против новой разновидности вируса, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19. В то же время британские ученые предположили, что мутация коронавируса делает существующие вакцины малоэффективными.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что по данным официальной статистики около 500 жителей Крыма и ОРДЛО вакцинировались на подконтрольной территории и после этого выехали обратно.
Пугающая статистика: в Севастополе новый антирекорд по COVID-19. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено еще 209 случаев заболевания COVID-19, это максимальное суточное количество за все время пандемии.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции.
Резкий скачок заболеваемости: новый COVID-антирекорд в Севастополе. За минувшие сутки подтверждено еще 198 случаев заболевания COVID-19. Прежний пик суточного прироста заболевших фиксировался накануне, 5 августа, и составил 181 человек.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.
Третья волна COVID оказалась очень агрессивной
Коронавирус распространяется сейчас агрессивнее прежнего, поскольку меняется штамм.
Очередное испытание: какую погоду ждать в Крыму на следующей неделе
Жаркая погода прогнозируется в Крыму на следующей неделе, среднесуточная температура воздуха будет на 5-6 градусов выше многолетней климатической нормы августа.
В Крыму на «Тавриде» погиб водитель микроавтобуса, шесть машин разбито
Две аварии подряд произошли несколько часов назад на трассе «Таврида» на участке в Бахчисарайском районе.
5 августа
Миллионы россиян стали невыездными
5 августа
Отдыхающие в Крыму массово жалуются на укусы мошки-гнусафото
5 августа
Крымские спасатели завершили расчистку Косьмо-Дамиановского монастыря
Спасатели завершили работы по расчистке затопленного Косьмо-Дамиановского монастыря на территории Крымского заповедника.