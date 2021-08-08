Третья волна COVID оказалась очень агрессивной

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Коронавирус распространяется сейчас агрессивнее прежнего, поскольку меняется штамм.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он назвал развитие эпидемиологической ситуации третьей волной.

«Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — цитирует Мурашко РИА Новости.

Министр добавил, что при заражении дельта-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 сокращается инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений. По его словам, в этом случает такое происходит уже на пятые сутки после начала заболевания.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре ранее заявили, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против новой разновидности вируса, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19. В то же время британские ученые предположили, что мутация коронавируса делает существующие вакцины малоэффективными.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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