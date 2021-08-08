Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым установил новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19 ● Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины ● Пугающая статистика: в Севастополе новый антирекорд по COVID-19 ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Резкий скачок заболеваемости: новый COVID-антирекорд в Севастополе
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © pravda.com.ua
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 297 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 89 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 62 842 случая новой коронавирусной инфекции, 465 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 61380 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 6916 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым установил новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19. Медики за минувшие сутки зафиксировали 17 смертей от коронавируса – это самый высокий показатель с начала пандемии.
Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что по данным официальной статистики около 500 жителей Крыма и ОРДЛО вакцинировались на подконтрольной территории и после этого выехали обратно.
Пугающая статистика: в Севастополе новый антирекорд по COVID-19. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено еще 209 случаев заболевания COVID-19, это максимальное суточное количество за все время пандемии.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.
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