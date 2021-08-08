Стало известно о махинациях при строительстве подхода к Крымскому мосту

Гендиректора общества с ограниченной ответственностью «Крымсетьэнергопроект» обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму в размере 20 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю.

В летний период 2015 года у гендиректора ООО появилось желание не платить налоги. Было принято решение сделать с использованием завышения налоговых вычетов в ходе финансово-хозяйственных операций с иной компанией, работавшей в качестве субподрядчика.

Директор не направила деклараций в налоговую по НДС и не уточнила эти декларации. В итоге бюджету РФ был нанесен ущерб размером более 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело, которое уже завершили расследовать, передав материалы в прокуратуру, которая затем должна их перенаправить в суд.

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