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Водный кризис

Снова аварии на сетях: часть жителей Крыма осталась без воды

12:37 воскресенье, 8 августа 2021

В связи с повреждениями на сетях часть улиц в крымских городах и поселках остались без водоснабжения.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

В частности, в Симферополе в связи с аварией частично ограничено водоснабжение на ул. Г.Родионова и З.Рухадзе. 

В Джанкое из-за повреждения на сетях без воды жители ул.Промышленной.

В Керчи ограничено водоснабжение на улицах 12 Апреля, Сакко, 12 -16, Радио 22,24, Кавказской 19, 21 и Дейкало, 4.

В поселке Зуя Белогорского района нет воды по следующим адресам: ул.Солнечная, ул.Курганая, ул.Дружбы Народов, ул. Шоссейная и  пер.Мирный.

Также временно без воды остались село Сенокосное Красноперекопского района и

с. Доходное Красногвардейского района.

О времени возобновления подачи воды не сообщается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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