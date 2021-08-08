Водный кризис
Развитие сюжета: Водохранилища Крыма пополнились на 1,8 млн кубометров воды за месяц ● В России признали нехватку в Крыму воды для технологических нужд ● Мишустин поручил дать Крыму еще 2,3 млрд рублей на водоснабжение ● Севастополь обеспечен водой на ближайшие два года ● Для поиска воды под Азовским морем обещают пробурить полукилометровые скважины
Снова аварии на сетях: часть жителей Крыма осталась без воды
В связи с повреждениями на сетях часть улиц в крымских городах и поселках остались без водоснабжения.
Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
В частности, в Симферополе в связи с аварией частично ограничено водоснабжение на ул. Г.Родионова и З.Рухадзе.
В Джанкое из-за повреждения на сетях без воды жители ул.Промышленной.
В Керчи ограничено водоснабжение на улицах 12 Апреля, Сакко, 12 -16, Радио 22,24, Кавказской 19, 21 и Дейкало, 4.
В поселке Зуя Белогорского района нет воды по следующим адресам: ул.Солнечная, ул.Курганая, ул.Дружбы Народов, ул. Шоссейная и пер.Мирный.
Также временно без воды остались село Сенокосное Красноперекопского района и
с. Доходное Красногвардейского района.
О времени возобновления подачи воды не сообщается.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе запустят беспилотники для изучения обвалов. Обвалоопасные участки побережья Севастополя обследуют беспилотные авиационные системы МЧС России.
Обновленный фонтан на центральной площади Ялты запустят ко Дню города.
Крымские спасатели завершили расчистку Косьмо-Дамиановского монастыря. Спасатели завершили работы по расчистке затопленного Косьмо-Дамиановского монастыря на территории Крымского заповедника.
В Ялте из 800 билбордов останется только 103. В Ялте почти в восемь раз сократили количество рекламных конструкций.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.
Третья волна COVID оказалась очень агрессивной
Коронавирус распространяется сейчас агрессивнее прежнего, поскольку меняется штамм.
Очередное испытание: какую погоду ждать в Крыму на следующей неделе
Жаркая погода прогнозируется в Крыму на следующей неделе, среднесуточная температура воздуха будет на 5-6 градусов выше многолетней климатической нормы августа.
В Крыму на «Тавриде» погиб водитель микроавтобуса, шесть машин разбито
Две аварии подряд произошли несколько часов назад на трассе «Таврида» на участке в Бахчисарайском районе.
5 августа
Миллионы россиян стали невыездными
5 августа
Отдыхающие в Крыму массово жалуются на укусы мошки-гнусафото
5 августа
Крымские спасатели завершили расчистку Косьмо-Дамиановского монастыря
Спасатели завершили работы по расчистке затопленного Косьмо-Дамиановского монастыря на территории Крымского заповедника.