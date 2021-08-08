Сезон смертей. Как коронавирус забирает крымчан

фото © ria.ru

В Крыму растет смертность от коронавируса, заявляют местные власти. Только за последнюю неделю болезнь, по их данным, унесла около сотни жизней, а всего с начала пандемии – 1,6 тысячи.

Умирают, по словам чиновников, и пожилые, и молодые крымчане. Журналисты решили наглядно показать, насколько масштабными для полуострова являются эти цифры, которые, на первый взгляд, могут казаться незначительными.

Глава Крыма Сергей Аксенов, который в прошлом году рассчитывал победить коронавирус за несколько месяцев, теперь признает, что болезнь «с нами надолго, наверное, навсегда».

Тенденции распространения заболевания в последнее время вызывают опасения у местных властей. За последнюю неделю в Крыму зафиксированы 2,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом и 1,3 тысячи внебольничной пневмонии.

«К сожалению, зарегистрировано 79 летальных случаев», – сообщил Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба в российском правительстве Крыма.

Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, в свою очередь, заявила о 73 умерших, отметив, что «это самый высокий показатель за весь период пандемии».

За сутки 5 августа в Крыму умерли от коронавируса еще 14 пациентов.

Озвученные цифры, на первый взгляд, могут показаться незначительными. Но это не так, если взглянуть на них с позиции сравнительного анализа.

73 или 79 (по разным данным) жертв коронавируса, зафиксированных за последнюю неделю, сравнимы с депутатским корпусом парламента Крыма. Чтобы понять, много это или мало, следует представить, что все депутатские места могли бы опустеть за неделю.

Всего за год в Крыму умерли от коронавируса 1,6 тысячи человек. Все они могли бы занять половину концертного зала «Юбилейный» в Ялте.

Ситуацию с распространением коронавируса в регионе Наталья Пеньковская характеризует как «нестабильную».

Высокий прирост заболеваемости на данный момент отмечается, по ее данным, в Феодосии, Судаке, Керчи, Ялте и Симферополе.

Из них три региона являются курортными. Журналисты в рамках собственных пляжных инспекций неоднократно фиксировали нарушение противоэпидемических правил на пляжах полуострова.

Крымские чиновники говорят о массовых нарушениях в курортных регионах рекомендаций по противодействию распространению заболевания владельцами кафе, ресторанов и других объектов общепита.

Кроме того, по словам главы крымского управления Роспотребнадзора, в последнее время на полуострове зафиксировано превышение эпидпорогов заболеваемости гриппом и ОРВИ на 50%, что не типично для летнего сезона. Симптопы ОРВИ характерны для индийского штамма коронавируса, говорит Наталья Пеньковская. Поэтому она призвала заболевших крымчан обращаться к врачу.

«В летние месяцы такого (уровня эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ – КР) не было вообще в течение двадцати последних лет никогда. И с каждой неделей этот уровень увеличивается. С учетом того, что новая коронавирусная инфекция, вызванная индийским штаммом, начинается в основном как респираторная вирусная инфекция, лица с симптомами ОРВИ должны находиться дома и вызывать врача на дом с целью недопущения распространения инфекции не только среди своих близких, но и по месту работы», – заявила она на заседании оперштаба.

На данный момент в Крыму развернуты 3,7 тысячи коек для больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения правительства Крыма Александр Остапенко. Только на прошлой неделе были госпитализированы, по его словам, более тысячи человек с вирусом.

В Крыму сохраняется острый дефицит медиков. Всего не хватает 2,5 тысячи врачей и четырех тысяч сотрудников среднего медицинского персонала.

На данный момент уровень заболеваемости коронавирусом на полуострове выше, чем в России.

Власти Крыма рассчитывают начать контролировать распространение коронавируса после создания коллективного иммунитета. Для этого они призывают крымчан прививаться российскими вакцинами.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Третья волна COVID оказалась очень агрессивной. Коронавирус распространяется сейчас агрессивнее прежнего, поскольку меняется штамм.

Крым установил новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19. Медики за минувшие сутки зафиксировали 17 смертей от коронавируса – это самый высокий показатель с начала пандемии.

Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что по данным официальной статистики около 500 жителей Крыма и ОРДЛО вакцинировались на подконтрольной территории и после этого выехали обратно.

Пугающая статистика: в Севастополе новый антирекорд по COVID-19. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено еще 209 случаев заболевания COVID-19, это максимальное суточное количество за все время пандемии.