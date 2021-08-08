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Власть

Самолет-разведчик США засекли у границ Крыма

15:34 воскресенье, 8 августа 2021

Экспериментальный самолет радиоэлектронной разведки «Challenger 650» армии США производит разведывательный полет вдоль крымского побережья.

Соответствующая информация размещена на мониторинговом ресурсе «PlaneRadar».

Самолет-разведчик армии США взлетел с аэропорта Констанца им. Михаила Когэлничану (Румыния). В 09:15 замечен у берегов Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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