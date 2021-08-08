Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 8 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 8 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (шквалистое усиление 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквалистое усиление 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в восточных, центральных районах и в г. Севастополе чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (шквалистое усиление 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (шквалистое усиление 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 93 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 79 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 81 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 25 до 29, ночью около 26 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 82 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 21 до 24 градусов. Ветер С 22 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 79 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 20 до 31, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер С 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 86 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер С 22 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 75 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 96 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 28 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 28, в Николаевке - 26, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 28, в Ялте - 27 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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