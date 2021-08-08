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Очередное испытание: какую погоду ждать в Крыму на следующей неделе

07:32 воскресенье, 8 августа 2021
Очередное испытание: какую погоду ждать в Крыму на следующей неделе

фото © Новости Крыма

Жаркая погода прогнозируется в Крыму на следующей неделе, среднесуточная температура воздуха будет на 5-6 градусов выше многолетней климатической нормы августа.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«На следующей неделе начнется рост атмосферного давления, показания барометров устремятся в более высокие позиции. Преобладание солнечной погоды с минимальной вероятностью осадков. Даже если где-то брызнут дожди, то они не сделают никакой погоды, все равно будет солнечный и сухой фон погоды, температура стремительно пойдет вверх. Ночью +18…23, днем до +31…36 градусов», - рассказал эксперт.

На выходные дни синоптики прогнозировали в Крыму локальные грозовые дожди с сильным ветром, МЧС объявило штормовое предупреждение. Вместе с тем, по оценкам экспертов ФОБОС, осадки не принесут в регион ожидаемой прохлады, температура воздуха в дневные часы будет около 30 градусов тепла.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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