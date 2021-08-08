Власть
Обновленный фонтан на центральной площади Ялты запустят ко Дню города
Об этом сообщили в местной администрации.
«Фонтан передан на баланс МБУ «Зеленстрой». В настоящее время сотрудники предприятия приводят его в надлежащее санитарное состояние: из чаши фонтана вытаскивают камни, бутылки, бытовой мусор, чистят и моют», – отметили в администрации Ялты.
Помимо этого, запланирована покраска труб и сушка двигателей, а после завершения работ воду в фонтане дезинфицируют. «Запустить его планируется ко Дню города, который в этом году отмечается 14 августа», – уточнили в администрации Ялты.
Ландшафтный архитектор «Зеленстроя» Мария Полякова пообещала, что горожане к празднику увидят обновленный фонтан «во всей красе».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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