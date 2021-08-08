Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму после наводнения снова открыли все пляжи ● Монастырь XIX века пострадал от потоков воды и грязи в горах Крыма ● Пострадавшие от потопа дворы в Ялте пообещили починить через год ● Ущерб от наводнения в Крыму оценили в 4,6 млрд рублей ● На очистку русел рек в Ялте выделено более 200 млн рублей
Крымские спасатели завершили расчистку Косьмо-Дамиановского монастыря
фото © raskolam.net
Спасатели завершили работы по расчистке затопленного Косьмо-Дамиановского монастыря на территории Крымского заповедника.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.
«Работы по расчистке и углублению канала для дождевой воды, вывозу мусора и очистке территории завершены, – говорится в сообщении. – Расчищено и углублено за сутки 25 метров отводного канала, всего 40 метров, вывезено мусора за сутки 130 куб. метров, всего 250 куб. метров, очищено от ила за сутки 300 кв. метров, всего 600 кв. метров», – сообщили в МЧС по Крыму.
Всего для проведения работ привлекались 51 человек и 6 единиц техники. В монастыре из-за сильного ливня произошло частичное обрушение подпорной стены горной дороги, завалило канал отвода дождевой воды. Также частично обрушилась хозпостройка, где хранили дрова.
Из-за сильного дождя, прошедшего в Алуште 4 августа, потоки воды и грязи затопили Косьмо-Дамиановский монастырь XIX века. За этот день в Алуште выпала почти месячная норма осадков.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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