Крымчане просят сделать памятником природы 200-летнюю шелковицу

Краеведы Симферополя выступили с инициативой включить шелковицу, посаженную другом Александра Пушкина Николаем Раевским, в перечень ботанических объектов природы местного значения.

Скрюченный разветвленный ствол во дворе дома №20 на улице Пушкинской в Симферополе знаком многим. Согласно городской легенде, это дерево было свидетелем визита Александра Пушкина в Крым, поэтому в народе его так и называют — «пушкинская шелковица».

Однако крымовед Иван Коваленко считает, что корректнее именовать дерево шелковицей Раевского — генерал-лейтенанта, героя Отечественной войны 1812 года.

«Известно, что Николай Раевский профессионально занимался садоводством», — пишет симферополец на своей страничке в соцсети Facebook.

Поэтому Иван не сомневается, что именно прославленный ветеран и посадил саженец шелковицы во дворе имения своей жены Анны, дочери героя русско-шведской войны Михаила Бороздина.

Сейчас дерево украшает своей тенью большой двор одноэтажных жилых и коммерческих зданий. В советское время под старинным стволом соорудили металлические подпорки, однако их украли в 90-е годы прошлого века.

Как объяснили в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, шелковице можно придать статус ООПТ местного значения. Похожим региональным статусом обладает другое крымское дерево-долгожитель — суворовский дуб под Белой скалой.

Однако, поскольку шелковица находится в черте города, то этим должны заниматься муниципальные власти.

В администрации Симферополя рассказали, что эксперты не пришли к единому мнению. Одни считают, что шелковицу уже не спасти и дерево вот-вот само погибнет. Другие полагают, что глубокая обрезка кроны даст шанс.

В тексте использованы материалы: Форпост

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