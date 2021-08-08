Какой сегодня праздник 8 августа

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Сегодня, 8 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День строителя

#Во второе воскресенье августа в некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя.

Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя«» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.

Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до настоящего времени: и награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных структур, и открытие новых объектов... А вот специализированные выставки, приуроченные к этому профессиональному празднику - редкость.

Всемирный день кошек (World Cat Day)

Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть во многих странах. Например, в России День кошек отмечается 1 марта, в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля, а в США их чествуют 29 октября. Эти дни появились в разное время и на основании разных событий (или без таковых). А вот на международном уровне данный праздник появился в 2002 году и сегодня объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare», не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

Ведь мало найдется на планете людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным животным. Есть даже наука о кошках – фелинология (от латинск. felinus – кошка и греческ. logos – наука), подчеркивающая, что кошки – весьма умны и полезны. Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов.

Ермолаев день

Народный праздник «Ермолаев день» отмечается 8 августа (по старому стилю - 26 июля). В церковном календаре день посвящен памяти раннехристианского священномученика Ермолая Никомидийского. Другие названия праздника: «Ермолай», «Ермил и Параскева», «Марьев день». К Ермолаю крестьяне спешили закончить жатву хлеба. На мельницах, ветрянках и водяных, толчеях, крупорушках в этот день был ремонт.

Также сегодня, 8 августа, отмечают такие праздники:

- Международный день бесконечности (International Infinity Day)

- Международный день альпинизма (День альпиниста)

- Всемирный день офтальмологии (World Ophthalmologist Day)

- День памяти святого Доминика

- День войск связи в Украине

- Вооруженный конфликт в Южной Осетии (Пятидневная война)

- Праздник Военно-морского флота Болгарии

- День туркменской дыни

- День работников ветеринарной медицины Украины

- День пчеловода в Башкортостане

- День рождения холодильника

- День «Счастье случается» (Happiness Happens Day)

- День крысоловных мелодий

- День цуккини (National Zucchini Day) в США

- День замороженного заварного крема (National Frozen Custard Day) в США

Сегодня именины празднуют: Игнатий, Федор, Моисей, Прасковья, Геронтий, Аппион, Гермократ (Ермократ), Ермипп, Ермолай, Иерусалима, Ореозила, Сильвия.

Что происходило 8 августа в прошлые годы

1570 - Сен-Жерменским договором прекращена третья религиозная война между католиками и гугенотами во Франции.

1815 - Наполеон Бонапарт был отправлен в ссылку на остров Святой Елены.

1832 - сын баварского короля принц Отто провозглашен королем Греции.

1917 - большевики собрались на VI съезде партии и взяли курс на вооруженное восстание.

1935 - политический, государственный и военный деятель нацистской Германии Герман Геринг получил в свое ведение новую индустрию Германиителевидение.

1955 - СССР и Румыния начали экпортировать в Египет нефть в обмен на хлопок.

1962 - из Англии был выслан в США лидер нацистов Джордж Рокуэлл.

1966 - началась культурная революция в Китае.

1974 - президент США Ричард Никсон подал в отставку в связи с Уотергейтским скандалом.

2000 - прорыв в генетике: ученые Великобритании, США и Италии объявили о начале опытов по клонированию человека.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 августа. Какие праздники будут завтра?

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