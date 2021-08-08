День города в Ялте: без концерта, но с арт-объектами

фото © Новости Крыма

День города Ялта отметит 14 августа, однако с учетом эпидобстановки традиционный концерт отменяется, большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Отменяем традиционную сцену на набережной и все массовые мероприятия – бережем себя. Но на набережной поставим фотозоны, которые расскажут о разных исторических этапах. Конечно же, в планах праздничный фейерверк в акватории порта – очень яркий и красочный», - рассказала Павленко.

Также к празднику город украсят новые арт-объекты. На въезде в Ялту установят узнаваемую стелу с чайкой, ее монтаж идет полным ходом.

«Уже собран каркас-форма, в нее залит бетон. Как только композиция застынет – будет установлена на подготовленную площадку. Далее – подсветка, рассматриваем несколько вариантов. Станет ярче и интересней и на набережной. На шесть белых скамеек будут нанесены копии произведений ялтинских художников. Воплотят идеи в жизнь ребята, которые рисуют в стиле Spray Paint Art», - добавила глава города.

Ялта основана в 1838 году и ей исполняется 183 года. Свой день рождения курортная столица Крыма традиционно отмечает во вторую субботу августа. В 2021 году праздничная дата приходится на 14 августа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 7 августа. Сегодня, 7 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 6 августа. Сегодня, 6 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 5 августа. Сегодня, 5 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 4 августа. Сегодня, 4 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.