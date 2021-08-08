Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +28
море +26

Власть

День города в Ялте: без концерта, но с арт-объектами

11:06 воскресенье, 8 августа 2021
Ялта
День города в Ялте: без концерта, но с арт-объектами

фото © Новости Крыма

День города Ялта отметит 14 августа, однако с учетом эпидобстановки традиционный концерт отменяется, большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Отменяем традиционную сцену на набережной и все массовые мероприятия – бережем себя. Но на набережной поставим фотозоны, которые расскажут о разных исторических этапах. Конечно же, в планах праздничный фейерверк в акватории порта – очень яркий и красочный», - рассказала Павленко.

Также к празднику город украсят новые арт-объекты. На въезде в Ялту установят узнаваемую стелу с чайкой, ее монтаж идет полным ходом.

«Уже собран каркас-форма, в нее залит бетон. Как только композиция застынет – будет установлена на подготовленную площадку. Далее – подсветка, рассматриваем несколько вариантов. Станет ярче и интересней и на набережной. На шесть  белых скамеек будут нанесены копии произведений ялтинских художников. Воплотят идеи в жизнь ребята, которые рисуют в стиле Spray Paint Art», - добавила глава города.

Ялта основана в 1838 году и ей исполняется 183 года. Свой день рождения курортная столица Крыма традиционно отмечает во вторую субботу августа. В 2021 году праздничная дата приходится на 14 августа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 7 августа. Сегодня, 7 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 6 августа. Сегодня, 6 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 5 августа. Сегодня, 5 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 4 августа. Сегодня, 4 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Третья волна COVID оказалась очень агрессивной

Третья волна COVID оказалась очень агрессивной

Коронавирус распространяется сейчас агрессивнее прежнего, поскольку меняется штамм.

Общество
Очередное испытание: какую погоду ждать в Крыму на следующей неделе

Очередное испытание: какую погоду ждать в Крыму на следующей неделе

Жаркая погода прогнозируется в Крыму на следующей неделе, среднесуточная температура воздуха будет на 5-6 градусов выше многолетней климатической нормы августа.

Потоп в Крыму
Крымские спасатели завершили расчистку Косьмо-Дамиановского монастыря

Крымские спасатели завершили расчистку Косьмо-Дамиановского монастыря

Спасатели завершили работы по расчистке затопленного Косьмо-Дамиановского монастыря на территории Крымского заповедника.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации