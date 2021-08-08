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Черноморский флот России готовится к масштабным учениям
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Черноморский флот примет участие в двусторонних тактических и специальных учениях Южного военного округа, где будут представлены подразделения всех родов войск, сообщили в пресс-службе ЮВО.
«В едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии», – цитирует сообщение пресс-службы «Интерфакс».
Учения пройдут в Крыму, на Кубани и Ставрополье, в Ростовской и Астраханской областях, в Северной Осетии, Чечне, Адыгее и Дагестане. Для отработки учебно-боевых задач используют двадцать общевойсковых полигонов страны. Помимо этого, учения пройдут в российских базах, размещенных в Южной Осетии, Абхазии и Армении.
В ведомстве сообщили, что при проведении учений будут применять опыт современных вооруженных конфликтов с отработкой тактических действия и маневров во время наступлений и обороны, выполнении задач на пересеченной местности со сложными рельефами и в населенных пунктах в разное время суток. Мероприятия пройдут с 9 августа по 15 сентября.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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