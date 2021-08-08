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Коронавирус в Крыму

COVID в Севастополе: стабильно много

16:14 воскресенье, 8 августа 2021
Севастополь
COVID в Севастополе: стабильно много

фото © pixabay.com

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 207 случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Накануне было зафиксировано 209 заболевших, что стало суточным рекордом.

Умерли шесть человек в возрасте от 41 года до 90 лет. Выписаны 125 пациентов. Под наблюдением находится 691 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Всего в городе с начала пандемии выявлено 22 267 случаев заболевания, выздоровели за весь период 19 253 человека. Умерли – 902 пациента. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.

Третья волна COVID оказалась очень агрессивной. Коронавирус распространяется сейчас агрессивнее прежнего, поскольку меняется штамм.

Крым установил новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19. Медики за минувшие сутки зафиксировали 17 смертей от коронавируса – это самый высокий показатель с начала пандемии.

Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что по данным официальной статистики около 500 жителей Крыма и ОРДЛО вакцинировались на подконтрольной территории и после этого выехали обратно.

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