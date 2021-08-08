Происшествия
23-летний крымчанин найден мертвым в Симферопольском районе
В Крыму завершились поиски молодого мужчины, который пропал в конце июля.
Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Крым, 23-летний Айдер Джемалядинов найден погибшим.
26 июля текущего года парень уехал из дома на автомобиле Nissan Almera красного цвета, с тех пор его местонахождение было неизвестно. Искали Айдера в районе Бахчисарая и Симферополя. Вечером в четверг, 5 августа, появилось сообщение, что мужчину нашли мертвым. «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», - пишут в «Лиза Алерт» Крым.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе обезвредили вооруженного ножом самоубийцу. Благодаря опыту и выучке сотрудники Росгвардии обезвредили, оказали медицинскую помощь и сдали на руки медикам гражданина, который активно старался покончить с собой на одной из улиц Севастополя.
В Севастополе вблизи оживленной трассы обнаружили бомбу. В Севастополе на строительном объекте вблизи трассы и парка обнаружили боеприпас, радиус разлета осколков которого при подрыве превышает километр.
Столкнулись авто и опрокинулся байк: двое пострадали в ДТП в Крыму. Два человека получили травмы в результате аварий, которые произошли накануне на западе и на востоке Крыма.
Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуированы 20 человек. На пожаре в многоквартирном жилом доме в Симферополе эвакуировали 20 человек, жертв и пострадавших нет.
Сезон смертей. Как коронавирус забирает крымчан
В Крыму растет смертность от коронавируса, заявляют местные власти. Только за последнюю неделю болезнь, по их данным, унесла около сотни жизней, а всего с начала пандемии – 1,6 тысячи.
COVID в Севастополе: стабильно много
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 207 случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму на «Тавриде» погиб водитель микроавтобуса, шесть машин разбито
Две аварии подряд произошли несколько часов назад на трассе «Таврида» на участке в Бахчисарайском районе.
5 августа
Миллионы россиян стали невыездными
5 августа
Отдыхающие в Крыму массово жалуются на укусы мошки-гнусафото
5 августа
Насекомые устроили новую атаку на людей в Крыму
24 часа назад
Очередное испытание: какую погоду ждать в Крыму на следующей неделе
Жаркая погода прогнозируется в Крыму на следующей неделе, среднесуточная температура воздуха будет на 5-6 градусов выше многолетней климатической нормы августа.