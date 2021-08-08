23-летний крымчанин найден мертвым в Симферопольском районе

В Крыму завершились поиски молодого мужчины, который пропал в конце июля.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Крым, 23-летний Айдер Джемалядинов найден погибшим.

26 июля текущего года парень уехал из дома на автомобиле Nissan Almera красного цвета, с тех пор его местонахождение было неизвестно. Искали Айдера в районе Бахчисарая и Симферополя. Вечером в четверг, 5 августа, появилось сообщение, что мужчину нашли мертвым. «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», - пишут в «Лиза Алерт» Крым.

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