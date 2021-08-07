Происшествия
Житель Киева пытался выехать из Крыма на краденном LAND ROVER
Херсонские пограничники сообщают о том, что на границе Крыма с Украиной выявили автомобиль, который находится в розыске.
«В четверг, 5 августа, в контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на административной границе Крыма с материковой Украиной на автомобиле LAND ROVER прибыл житель Киева, который направлялся с территории оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Во время проверки документов пограничники установили, что в соответствии с базой данных «Интерпол» транспортное средство был похищен в 2014 году в Киеве и находится в международном розыске», – сообщают в Херсонском погрануправлении Госпогранслужбы Украины.
Указывается, что по данному факту пограничники проинформировали Скадовский отдел Национальной полиции и передали водителя вместе с автомобилем правоохранителям для проведения дальнейших следственных действий.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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