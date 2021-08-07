Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +33
море +27

Происшествия

Житель Киева пытался выехать из Крыма на краденном LAND ROVER

12:19 суббота, 7 августа 2021

Херсонские пограничники сообщают о том, что на границе Крыма с Украиной выявили автомобиль, который находится в розыске.

«В четверг, 5 августа, в контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на административной границе Крыма с материковой Украиной на автомобиле LAND ROVER прибыл житель Киева, который направлялся с территории оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Во время проверки документов пограничники установили, что в соответствии с базой данных «Интерпол» транспортное средство был похищен в 2014 году в Киеве и находится в международном розыске», – сообщают в Херсонском погрануправлении Госпогранслужбы Украины.

Указывается, что по данному факту пограничники проинформировали Скадовский отдел Национальной полиции и передали водителя вместе с автомобилем правоохранителям для проведения дальнейших следственных действий.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Задушивший свою дочь крымчанин получил срок. 13 лет колонии строгого режима получил житель Бахчисарая за убийство своей полуторагодовалой дочери.

В Крыму раскрыли сеть подпольных казино. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали организаторов сети подпольных игровых залов в Симферополе, сообщили в пресс-службе крымского главка СК.

Крымчанин получил 20 лет колонии за изнасилование дочери сожительницы. Советский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в изнасиловании малолетней и приговорил к 20 годам колонии.

Полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем в Крыму. Крымские полицейские устроили погоню за 17-летним парнем, который в состоянии опьянения управлял автомобилем.

Курортный сезон
Российская туристка оказалась шокирована крымским сервисом

Российская туристка оказалась шокирована крымским сервисом

Девушка не согласилась стричь ребенка в парикмахерской за 450 рублей, после чего ей крикнули: «понаехала, нищета!».

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Коронавирус в Крыму
Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины

Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что по данным официальной статистики около 500 жителей Крыма и ОРДЛО вакцинировались на подконтрольной территории и после этого выехали обратно.

Власть
Севастопольские виноградники проверят вдоль и поперек

Севастопольские виноградники проверят вдоль и поперек

Делегация от Роскачества прибыла в Севастополь, чтобы оценить продукцию местных винодельческих заводов, сообщает НТС.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации