Водохранилища Крыма пополнились на 1,8 млн кубометров воды за месяц

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Объем запасов крымских водохранилищ на начало августа составил 132,4 млн куб. метров воды, что на 1,89 млн кубометров больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«Приток воды в водохранилища естественного стока в миллионах куб. метров составил: Белогорское – 3,338, Симферопольское – 0,748, Счастливенское – 5,767, Чернореченское – 8,918. Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2021 года составил 132,4 млн куб. метров, что на 1,89 млн куб. метров больше, чем месяц назад. Из водохранилища Белогорское производится забор воды для водоснабжения восточных районов», – говорится в сообщении.

Существенные осадки выпали в Крыму в первой половине июля. Больше всего воды выпало в верховье реки Бельбек и в низовье реки Кача – 126-170 мм, а наименьшее количество осадков – 23,9 мм (на 61 % меньше нормы) –выпало в бассейне реки Биюк-Карасу. На Ай-Петри выпало 170% нормы, а на Ангарском перевале – 68% нормы.

В гидрометцентре напомнили, что прошедшие 4 июля сильные осадки в бассейне реки Бельбек привели к паводкам. На реке Кучук-Узенбаш высота волны при паводке достигала 82 см. На реке Коккозка — 334 см, на реке Бельбек — 392 см.

«Максимальные уровни воды на гидропостах река Коккозка – село Аромат и река Бельбек – поселок Куйбышево превысили многолетние исторические значения», – уточнили метеорологи.

Июньские осадки пополнили водохранилища более чем на 51 млн кубометров, что примерно на 62% больше уровня, который был в водохранилищах до ливней.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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