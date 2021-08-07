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В Ялте из 800 билбордов останется только 103

13:30 суббота, 7 августа 2021
Ялта

В Ялте почти в восемь раз сократили количество рекламных конструкций.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Янина Павленко. Схема размещения конструкций разработана, прошла все необходимые согласования и уже утверждена депутатами Ялтинского городского совета.

«В городе — всего 19 рекламоносителей, основная часть — на землях Республики, в основном на Южнобережном шоссе. Согласно новой схеме в городе не предусмотрена установка призматронов (билбордов, визуальная поверхность которых состоит из трехгранных поворачивающихся призм) и лайтбоксов. Непосредственно в самом городе могут устанавливаться билборды и световые экраны размером не более чем 3х4 метра, на трассе – 6х3 метра», — отметила Павленко.

Она уточнила, что после доработки нормативных документов места размещения рекламных конструкций будут выставлены на торги через электронную площадку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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