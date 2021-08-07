В Ялте из 800 билбордов останется только 103

В Ялте почти в восемь раз сократили количество рекламных конструкций.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Янина Павленко. Схема размещения конструкций разработана, прошла все необходимые согласования и уже утверждена депутатами Ялтинского городского совета.

«В городе — всего 19 рекламоносителей, основная часть — на землях Республики, в основном на Южнобережном шоссе. Согласно новой схеме в городе не предусмотрена установка призматронов (билбордов, визуальная поверхность которых состоит из трехгранных поворачивающихся призм) и лайтбоксов. Непосредственно в самом городе могут устанавливаться билборды и световые экраны размером не более чем 3х4 метра, на трассе – 6х3 метра», — отметила Павленко.

Она уточнила, что после доработки нормативных документов места размещения рекламных конструкций будут выставлены на торги через электронную площадку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму вместо кранов воду спускают на бесхозные поля. Жители жилого массива «Степной» в Феодосии еще три недели назад остались без воды. Всему виной прорыв водовода, который коммунальщики не устраняли почти месяц.

В Крыму после наводнения снова открыли все пляжи. На полуострове открыли все пляжные территории, купание на которых было запрещено после наводнения, вызванного обильными ливнями в июле текущего года.

Крыму надо еще 7,4 млрд рублей на догазификацию. Все эти дома находятся в населенных пунктах в которых уже есть газ, однако они не были подключены к газопроводу в силу разных причин.

Севастопольцев от Херсонеса расселять не будут. Севастопольцев, живущих на улице Древней, не будут расселять принудительно. Личные гарантии в этом дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.