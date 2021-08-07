В Украине готовят закон о переходном правосудии в Крыму

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Правительство Украины предложило Верховной раде принять законопроект о введении правосудия переходного периода на неподконтрольных территориях в Донбассе, а также в Крыму.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины, ссылаясь на одобренный кабинетом министров законопроект «О принципах государственной политики переходного периода».

«Кабинет министров одобрил проект закона «О принципах государственной политики переходного периода». Ключевые цели документа: ввести элементы переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций России, меры по развитию устойчивого мира», - отмечается в сообщении.

В законопроекте, подчеркнули в министерстве, «принципиально предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта».

Правительство предложило также ввести институт конвалидации (придание ничтожной сделке юридической силы с момента ее совершения) сделок, которые были совершены на неподконтрольных территориях, создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях. Кроме того, законопроект предполагает установить ограничения по обороту валюты государства-агрессора в течение переходного периода, а также определить базовые принципы («красные линии») деоккупации и реинтеграции.

Кроме того, отметили в министерстве, важной задачей законопроекта является «введение инструментов стратегического планирования и закрепление основных ценностей для государственной политики переходного периода: приоритет человека (его достоинства, прав и свобод) в сочетании с неприкосновенностью государственного суверенитета и территориальной целостности».

Данный проект в июне был направлен в Венецианскую комиссию для получения экспертного заключения. При этом в законопроекте, предложенном Минреинтеграции для общественного обсуждения в январе, предлагается законодательно закрепить невозможность применения амнистии для совершивших уголовные правонарушения в Крыму. Отмечается, что переходный период заканчивается через 25 лет со времени восстановления территориальной целостности Украины в «пределах международно признанной государственной границы».

В тексте использованы материалы: ТАСС

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