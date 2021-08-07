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Власть

В Симферополе суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 20 млн рублей

08:52 суббота, 7 августа 2021

Фигурантом уголовного дела стала бывший генеральный директор одной из организаций столицы Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«По версии следствия, на протяжении 2015-2017 годов обвиняемая указывала в налоговых декларациях на добавленную стоимость заведомо ложные сведения об оплате работ по договорам подряда, в то время как работы по указанным договорам фактически не выполнялись», — уточнили в пресс-службе.

В результате противоправных действий главы организации в государственный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму свыше 20 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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