Власть
В Симферополе суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 20 млн рублей
Фигурантом уголовного дела стала бывший генеральный директор одной из организаций столицы Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
«По версии следствия, на протяжении 2015-2017 годов обвиняемая указывала в налоговых декларациях на добавленную стоимость заведомо ложные сведения об оплате работ по договорам подряда, в то время как работы по указанным договорам фактически не выполнялись», — уточнили в пресс-службе.
В результате противоправных действий главы организации в государственный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму свыше 20 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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