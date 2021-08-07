В Севастополе уровень преступности вырос на 12 процентов

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В текущем году рост преступности в Севастополе составил 12%. При этом больше половины правонарушений приходится на преступления против собственности, в том числе государственной.

Об этом на заседании коллегии, посвященной итогам работы прокуратуры за шесть месяцев, сообщил прокурор города Марк Большедворский.

«Наиболее высокую долю составляют преступления против собственности – это 53% от общего количества зарегистрированных. Положительные тенденции снижения отмечаются по количеству мошенничеств, разбоев, вымогательств. Уровень раскрываемости преступлений составил 62%», – рассказал прокурор.

Несмотря на некоторое увеличение числа выявленных преступлений в сфере ЖКХ – присвоений и хищений бюджетных средств, – по мнению Большедворского, работа оперативных служб на сегодня не отвечает современным реалиям по выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности.

«В результате принятых мер прокурорами выявлено 314 нарушений закона. В судебном порядке поставлен вопрос о взыскании более 5 миллионов рублей, внесено 95 представлений. Вместе с тем, не могу признать достаточно эффективной работу прокуратуры в данной сфере. Надзор пока не носит у нас системного характера. Не достает наступательности и работы на упреждение. Мы, к сожалению, нередко реагируем на уже случившиеся негативные последствия. При этом в отношении недобросовестных должностных лиц слабо используется такой действенный инструмент, как увольнение в связи с утратой доверия», – подчеркнул севастопольский прокурор.

Он рекомендовал прокурорам изменить методы работы в этом направлении.Большедворский также отметил необходимость в усилении профилактической работы для снижения количества преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ранее судимыми, а также несовершеннолетними.

Всего за шесть месяцев текущего года судами Севастополя при участии прокуроров рассмотрено около тысячи уголовных и свыше 400 гражданских дел. По результатам прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности было привлечено более 1300 граждан, виновных в совершении разного рода преступлений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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