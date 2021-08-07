Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +33
море +27

Происшествия

В Севастополе уровень преступности вырос на 12 процентов

В Севастополе уровень преступности вырос на 12 процентов

фото © Новости Крыма

В текущем году рост преступности в Севастополе составил 12%. При этом больше половины правонарушений приходится на преступления против собственности, в том числе государственной.

Об этом на заседании коллегии, посвященной итогам работы прокуратуры за шесть месяцев, сообщил прокурор города Марк Большедворский. 

«Наиболее высокую долю составляют преступления против собственности – это 53% от общего количества зарегистрированных. Положительные тенденции снижения отмечаются по количеству мошенничеств, разбоев, вымогательств. Уровень раскрываемости преступлений составил 62%», – рассказал прокурор.  

Несмотря на некоторое увеличение числа выявленных преступлений в сфере ЖКХ – присвоений и хищений бюджетных средств, – по мнению Большедворского, работа оперативных служб на сегодня не отвечает современным реалиям по выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности.

«В результате принятых мер прокурорами выявлено 314 нарушений закона. В судебном порядке поставлен вопрос о взыскании более 5 миллионов рублей, внесено 95 представлений. Вместе с тем, не могу признать достаточно эффективной работу прокуратуры в данной сфере. Надзор пока не носит у нас системного характера. Не достает наступательности и работы на упреждение. Мы, к сожалению, нередко реагируем на уже случившиеся негативные последствия. При этом в отношении недобросовестных должностных лиц слабо используется такой действенный инструмент, как увольнение в связи с утратой доверия», – подчеркнул севастопольский прокурор.  

Он рекомендовал прокурорам изменить методы работы в этом направлении.Большедворский также отметил необходимость в усилении профилактической работы для снижения количества преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ранее судимыми, а также несовершеннолетними.  

Всего за шесть месяцев текущего года судами Севастополя при участии прокуроров рассмотрено около тысячи уголовных и свыше 400 гражданских дел. По результатам прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности было привлечено более 1300 граждан, виновных в совершении разного рода преступлений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Феодосии мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим. В отделение вневедомственной охраны поступила информация о том, что с балкона третьего этажа многоквартирного дома неизвестный ведет стрельбу, предположительно из пневматической винтовки.

В Евпатории алкоголики украли школьный забор и сдали на металлолом. Сотрудники МВД Евпатории изобличили воров, который украли секции металлического забора, установленного вокруг одного из учебных заведений города. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Супружеская пара похищала у пенсионерки деньги на погашение кредита. В Крыму суд рассмотрит дело супружеской пары, похищавшей деньги на погашение кредита у пенсионерки.

В Крыму банда налетчиков пойдет за решетку за грабеж стариков. В Симферополе приговорили к тюремным срокам банду налетчиков, о вынесении приговора Киевским районным судом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Курортный сезон
Российская туристка оказалась шокирована крымским сервисом

Российская туристка оказалась шокирована крымским сервисом

Девушка не согласилась стричь ребенка в парикмахерской за 450 рублей, после чего ей крикнули: «понаехала, нищета!».

Коронавирус в Крыму
Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины

Крымчане массово едут за Файзером и Модерной на территорию Украины

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что по данным официальной статистики около 500 жителей Крыма и ОРДЛО вакцинировались на подконтрольной территории и после этого выехали обратно.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Севастопольские виноградники проверят вдоль и поперек

Севастопольские виноградники проверят вдоль и поперек

Делегация от Роскачества прибыла в Севастополь, чтобы оценить продукцию местных винодельческих заводов, сообщает НТС.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации