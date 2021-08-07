Происшествия
В Севастополе спасли унесенных ветром каякеров
фото © Новости Крыма
Туристов на каяках спасли в Балаклавской бухте Севастополя, из-за сильного ветра они не смогли самостоятельно вернуться на берег.
Об этом сообщает Центр гражданской защиты Севастополя.
Сообщение о происшествии с каякерами, идущими в сторону Балаклавы, поступило в службу спасения накануне днем. На помощь туристам оперативно вышел катер поисково-спасательного подразделения.
«Спасатели нашли пострадавших, эвакуировали их катером в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась», - сообщили в Центре гражданской защиты.В поисково-спасательной операции были задействованы три человека и катер.
Как ранее сообщалось, частное маломерное судно сгорело утром в субботу на набережной Назукина в Балаклаве, пострадавших нет.
Напомним, в выходные дни активный холодный атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 20-25 м/с.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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