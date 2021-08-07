В Севастополе спасли унесенных ветром каякеров

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Туристов на каяках спасли в Балаклавской бухте Севастополя, из-за сильного ветра они не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Об этом сообщает Центр гражданской защиты Севастополя.

Сообщение о происшествии с каякерами, идущими в сторону Балаклавы, поступило в службу спасения накануне днем. На помощь туристам оперативно вышел катер поисково-спасательного подразделения.

«Спасатели нашли пострадавших, эвакуировали их катером в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась», - сообщили в Центре гражданской защиты.В поисково-спасательной операции были задействованы три человека и катер.

Как ранее сообщалось, частное маломерное судно сгорело утром в субботу на набережной Назукина в Балаклаве, пострадавших нет.

Напомним, в выходные дни активный холодный атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 20-25 м/с.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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