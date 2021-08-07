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В Севастополе меняется схема движения по Ялтинскому кольцу
фото © Новости Крыма
С 7 августа на Ялтинском кольце движение транспорта запустят по объездным дорогам.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
«На период с 7 августа 2021 года по 2023 год меняется схема движения транспорта по Ялтинскому кольцу. АО «ВАД» обеспечит организацию движения по временным объездным дорогам вокруг кольца. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», - отметили в правительстве.
На месте прежнего Ялтинского кольца будет создана транспортная развязка, ее возведение ведется в рамках строительства восьмого этапа трассы «Таврида» в Севастополе.
Новое Ялтинское кольцо сместится ближе к Диораме. К местам проживания горожан в этом районе будут вести шесть дорог, примыкающих к развязке на одном уровне. Кроме того, будут обустроены две остановки для пассажирских автобусов с карманами для заезда и автопавильонами, а также тротуары для перемещения пассажиров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Севастополе меняется схема движения по Ялтинскому кольцу
С 7 августа на Ялтинском кольце движение транспорта запустят по объездным дорогам.