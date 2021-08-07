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Происшествия

В Сакском районе унесло в море рыбаков

17:32 суббота, 7 августа 2021
Саки

Рыбаков на сломанной лодке спасли в Сакском районе Крыма в субботу днем, их ветром унесло от берега на большое расстояние.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел в районе поселков Витино и Заозерное. В лодке сломался мотор и ее начало уносить в открытое море вместе с перепуганными рыбаками. На помощь терпящим бедствие отправился катер спасателей.

«Пострадавшие были обнаружены в море и транспортированы на берег. В медицинской помощи не нуждались. В спасательной операции участвовали два человека от личного состава на катере», - уточнили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Примечания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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