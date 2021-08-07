Власть
В Крыму вместо кранов воду спускают на бесхозные поля
Жители жилого массива «Степной» в Феодосии еще три недели назад остались без воды. Всему виной прорыв водовода, который коммунальщики не устраняли почти месяц.
Жилой массив состоит из 48 садовых товариществ, в которых на постоянной основе проживают около четырех тысяч человек. Всех их объединяет одна беда — регулярное отсутствие воды в кранах из-за изношенных труб.
Как сообщил житель массива Юрий Гончаров, в самих СНТ трубопроводы давно уже заменили за счет жильцов, а вот на подходах к ним — нет, так как сети казенные.
По словам нашего собеседника, дачники обращались к местным властям, а также в ГУП «Вода Крыма», но это не изменило ситуацию: аварийные бригады приезжают, ставят латку на прогнившей трубе, которая не выдерживает напор, и ее прорывает снова с еще большей силой.
В последний раз на подходах к «Степному» водопровод прорвало еще три недели назад. Все это время местные жители били во все колокола, но их никто не слышал. Вода тоннами уходила в никуда, а крымчане сидели с сухими кранами.
«Мы писали везде, никто не отреагировал. Они все о нас знали, но все закрывали глаза — мы как резервация. И это не единичный прорыв, их десятки за год происходит», — негодует крымчанин.
Наш собеседник охарактеризовал такой подход местных чиновников и сотрудников водоканала как преступную халатность, учитывая, что Крым является вододефицитным регионом.
«В Азове будут дырки сверлить, чтобы найти воду, а здесь три недели тонны воды уходили в землю, а все, что нужно, — заменить хотя бы 100 метров прогнившей трубы, чтобы не было аварий на этом участке», — возмущен Гончаров.
Кстати, после того как отчаявшиеся дачники опубликовали видео прорыва в социальной сети, его устранили в этот же вечер. Что мешало коммунальщикам сделать это раньше — вопрос.
«В двух местах поставили латки, но это лишь временное решение проблемы, которая скоро вновь напомнит о себе. Правда, воды в кранах у нас нет до сих пор», — заключил Гончаров.
В тексте использованы материалы: Форпост
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