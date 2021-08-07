Власть
В Крыму переделили территории между членами правительства
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Глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк перераспределил регионы республики между своими заместителями.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале крымского правительства.
За собой премьер оставил Алушту, Симферополь и Первомайский район, отказавшись от Феодосии и добавив в зону своего влияния Керчь.
Вице-премьер Евгений Кабанов по-прежнему курирует Евпаторию. Бахчисарайский и Белогорский районы.
Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико избавилась от Кировского района, сохранив контроль над Судаком и Симферопольским районом.
Вице-премьер Светлана Маслова будет курировать Кировский, Раздольненский и Сакский районы.
Вице-премьер Игорь Михайличенко, оставшись без Керчи, сохраняет контроль над Армянском, Красноперекопском и одноименным районом.
Вице-премьер Михаил Назаров стал куратором Феодосии и Джанкойского района.
Вице-премьер – министр труда и социальной защиты Елена Романовская избавилась от Раздольненского и Сакского районов, но продолжит курировать Саки, Ленинский и Черноморский районы.
У вице-премьера – министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина забрали Джанкойский район, оставив сам Джанкой, Красногвардейский, Нижнегорский и Советский районы.
Меньше всего территорий в ведомстве вице-премьера Анны Анюхиной – всего один регион, зато настоящий Эльдорадо: Анюхина по-прежнему будет курировать Ялту.
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