В Крыму нашли Матерь богов

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На Крымском полуострове летом много желающих не только позагорать и побарахтаться в теплом море, но и взять в руки лопату и покопать грунт.

В разгаре два сезона — туристический и археологический. Крым время от времен радует ученый мир уникальными находками. На Керченском полуострове этим летом археологи откопали на древне городище статуэтку Бога молчания, а под водой обнаружили перстень-печатку «Афродита с зеркалом». Погребение с черепами «инопланетян» тоже вошло в перечень открытий археологического сезона 2021. Напомнил о себе Тарханкутский полуостров.

— Нашли терракотовую скульптуру богини Кибелы (пока предположительно), справа на груди богиня держит львенка, — такой пост появился в соцсети.

Для народов античной эпохи Кибела — это богиня-мать, властительница лесов, гор и зверей, дарующая им плодородие. По их мнению, Мать богов носила корону, напоминающую формой башню, а в свою золотую колесницу вместо лошадей запрягала львов.

Кибела, которую нашли на греко-скифском городище Кульчук в Черноморском районе, выглядит немного скромнее — утрачены отдельные детали священной вещицы. Все-таки терракота (неглазированная керамика из железистой глины, которая после обжига приобретает красно-бурый цвет, — Ред.) не такая уж и вечная.

Богиня, «рост» которой не превышает 15 сантиметров, несмотря на понесенный урон, выглядит весьма изысканно, все детали скульптуры — лицо, волосы, башня-корона, туловище тщательно проработаны.

Руководитель экспедиции, кандидат исторических наук и заведующий отделом античной археологии Института археологии Крыма РАН Сергей Ланцов пока не обозначил дату изготовления предмета культа.

В тоже время для Крыма Мать богов является уникальным объектом, подобного здесь не находили. Специалисты предполагают, что скульптура не местная, привозная, и она украшала чей-то домашний «иконостас».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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