Сводка о новых заражениях в Крыму

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 262 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 121 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 62454 случая новой коронавирусной инфекции, 463 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 60994 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5870 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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