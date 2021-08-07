Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Резкий скачок заболеваемости: новый COVID-антирекорд в Севастополе ● В Симферополе усилили антиковидные проверки в ТРЦ и на транспорте ● Раскрыты маршруты поставок медицинского кислорода для Севастополя ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе
Сводка о новых заражениях в Крыму
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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 262 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 121 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 62454 случая новой коронавирусной инфекции, 463 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 60994 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5870 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе усилили антиковидные проверки в ТРЦ и на транспорте. В столице Крыма проверяют соблюдение ограничительных антикоронавирусных мер на предприятиях, в торгово-развлекательных центрах и на транспорте.
Раскрыты маршруты поставок медицинского кислорода для Севастополя. Строительство собственного завода по производству медицинского кислорода признано нецелесообразным.
Сводка о новых заражениях в Крыму. Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 389 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.
Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе. Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции.
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