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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:09 суббота, 7 августа 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © iz.ru

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 262 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 121 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 62454 случая новой коронавирусной инфекции, 463 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 60994 случая  при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5870 лиц. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Раскрыты маршруты поставок медицинского кислорода для Севастополя. Строительство собственного завода по производству медицинского кислорода признано нецелесообразным.

Сводка о новых заражениях в Крыму. Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 389 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

Исторический максимум заражений COVID-19 зафиксирован в Севастополе. Медики зарегистрировали за истекшие сутки 181 случай заражения коронавирусом, что является максимальным суточным показателем по числу заражений за весь период пандемии.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 384 случая новой коронавирусной инфекции.

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