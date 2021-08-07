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Скандал в лагере «Ласпи»: в Севастополе выясняют, кто мучил ребенка
фото © Новости Крыма
Власти Севастополя проверяют информацию об издевательствах над ребенком в детском лагере «Ласпи», которая в субботу появилась в крымских пабликах.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Мама мальчика, отдыхавшего в третью смену, сообщила в соцсетях, что один из вожатых применял к ее ребенку физическую силу, оставлял одного в темной комнате, унижал в присутствии всего отряда. По данному факту департамент образования и науки Севастополя начал проверку.
«Проверка по этому факту уже начата. Будут опрошены, безусловно, все вожатые. Ситуация находится под контролем. Мы хотим провести объективное всестороннее расследование. Уполномоченный по правам ребенка связывается с родителями мальчика. Совместно с правоохранительными органами, уполномоченным, психологами максимально будет проведена проверка», - отметил первый заместитель директора департамента Максим Кривонос.
По его словам, специалисты уже изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают детей.
Кривонос также добавил, что в ходе проверки будет дана всесторонняя оценка организации работы детского лагеря по обеспечению безопасности отдыхающих.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Скандал в лагере «Ласпи»: в Севастополе выясняют, кто мучил ребенка
Власти Севастополя проверяют информацию об издевательствах над ребенком в детском лагере «Ласпи», которая в субботу появилась в крымских пабликах.
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