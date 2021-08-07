Севастопольские виноградники проверят вдоль и поперек

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Делегация от Роскачества прибыла в Севастополь, чтобы оценить продукцию местных винодельческих заводов, сообщает НТС.

Эксперты определят лучшие сорта органолептическим методом, то есть по аромату и вкусу. Самые качественные образцы в ноябре войдут в национальный каталог «Винный гид России».

За три года эксперты Роскачества исследовали порядка полутора тысяч наименований винной продукции. Сейчас более 80 производителей входят в «Винный гид России». В этом году для аудита выбрали 7 регионов, в том числе и Севастополь. За последнее время специалисты отмечают технические изменения наших виноделен, а также рост уровня продукции. По их мнению, севастопольские представители отрасли – это хорошее соотношение цены и качества.

«В этом году дегустационная комиссия правильно оценит вина, которые приходят на экспертную оценку для исследований, и, я думаю, что будут достаточно высокие результаты», – рассказал Артур Саркисян, руководитель экспертной группы проекта «Винный гид России», глава Союза сомелье и экспертов России.

Исследования продукции эксперты проводят по 12 параметрам. Среди них, например, проверка состояния виноградников, качество ухода за хрупкой ягодой. Специалисты смотрят на санитарное состояние предприятия, готовность к сезону переработки, оценивают туристическую инфраструктуру, и, конечно, проводят дегустации.

«Если вино получает 81 балл и выше, то это повышенный стандарт качества, тогда мы оцениваем по профильному методу, который разработан экспертной группой «Винного гида России», где мы даем производителю максимальную картинку о том, какие вкусовые и органолептические свойства у этого вина», – поделилась Олеся Буняева, глава департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества.

В этом году отдельная комиссия Роскачества взяла курс на органическое виноделие. Один из севастопольских производителей имеет все шансы получить подобный сертификат качества. Правительство Севастополя ежегодно выделяет более 300 миллионов рублей для поддержки винодельческих предприятий. В прошлом году из-за засухи было потеряно порядка 30% урожая, однако заводы не лишились федеральных субсидий.

«Как мы знаем, лучшее вино России – это севастопольское. Поэтому очень важно, чтобы об этом знали не только мы, но и вся наша страна и за ее пределами. Вот наше предприятие максимально открыто, сегодня оно это и показывает для того, чтобы максимально давать информацию и дать возможность сделать такие выводы нашим экспертам», – говорит Мария Литовко, заместитель губернатора Севастополя.

Международные эксперты, сомелье и дегустаторы сейчас проводят исследования винодельческой продукции по стране. А уже в ноябре Роскачество обновит национальный каталог «Винный гид России», куда войдут лучшие отечественные производители. Тогда же будет известно, какой рейтинг у севастопольских представителей отрасли.

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