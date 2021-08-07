С 15 августа в симферопольских автобусах будут усиленно работать контролеры

С 15 августа на муниципальных маршрутах Симферополя, которые обслуживаются МУП «Горавтотранс», будут проводиться рейды по контролю оплаты пассажирами проезда.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

«Просим граждан быть готовыми подтверждать факт оплаты, как за наличные средства, так и безналичным способом (при помощи банковской карты)», - призвали пассажиров в администрации.

Там также отметили, граждане, которые имеют право на льготный проезд, обязаны иметь при себе соответствующий документ, а если в нем нет фотографии владельца - также документ, удостоверяющий личность.

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